Umfrage unter Grevenbroicher Fahrgästen Maskenpflicht endet – nicht jeder will auf sie verzichten

Neben der gültigen Fahrkarte musste sie in den vergangenen Jahren ständiger Begleiter in Bussen und Bahnen sein: die Schutzmaske. Ab kommendem Mittwoch, 1. Februar, gilt das nicht mehr: Nordrhein-Westfalen hebt wie vorher schon andere Bundesländer die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf, das Gesundheitsministerium begründet den Schritt mit der entspannten Infektionslage. Doch wie halten es Fahrgäste in Grevenbroich? Steigen sie künftig ohne oder doch weiter mit Maske in Bus und Bahn ein? Die Resonanz:unterschiedlich.