Mit Whisky und Dudelsack Schottisches Festival: Premiere in Goch

Die eher komödiantische Kopie namens „Lowland Games“ haben die Karnevalisten der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort in Goch bekannt gemacht, aber jetzt kann man erstmals das Original bewundern: Die „echten Highland Games“ werden bei der Premiere des „Schottischen Festivals“ am Wochenende 17. Juni und 18. Juni im Gocher Stadtpark ein spektakulärer Höhepunkt sein im Zweiklang mit der „Dudelsack-Meisterschaft“. Das Programm der beiden Tage stellten für den ausrichtenden Schottischen Kulturverein Xanten der Vorsitzende Johannes Haase aus Kevelaer und sein Stellvertreter Michael Heinzel aus Rees in Goch vor, gemeinsam mit Bürgermeister Ulrich Knickrehm und Wirtschaftsförderer Michael Seggewiß.