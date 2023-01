Austauschschülerin zu Gast in Veert Ein „Experiment“ zwischen den Kulturen

Vom Wetter her musste sich Isra Bin Ali nicht grioßartig umstellen. Die 18-Jährige stammt aus Tunesien. Im Winter sinken die Temperaturen dort nicht unter zehn Grad plus. Auch in Deutschland war es in den vergangenen Wochen außergewöhnlich warm. „Ich habe meine dicken Sachen fast gar nicht gebraucht“, erzählt sie und muss lachen.