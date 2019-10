Kinderbetreuung in Geldern : Kosten für U-3-Tagespflege explodieren

Foto: dpa, ve fpt

Geldern Wer sein Kind bei einer Tagesmutter in Geldern unterbringt, muss seit August deutlich mehr zahlen. Denn die Betreuung in der Tagespflege für unter Dreijährige kostet jetzt genauso viel wie in einem Kindergarten.

Es ist eigentlich nur eine kleine Verschiebung, die für Mütter und Väter nun große Konsequenzen hat. Mit einem Beschluss des Gelderner Rats sind Kinder unter drei Jahren, die eine Tagespflege besuchen, in eine andere Beitragstabelle gerutscht – und ein Großteil der Beiträge hat sich damit mehr als verdoppelt. Der Besuch einer Tagespflege, also einer Tagesmutter oder eines Tagesvaters, ist nun genauso teuer wie die Betreuung in einem Kindergarten.

Bis Ende Juli war es so, dass für alle Kinder in Tagespflege die gleichen Kosten anfielen. Sie waren in derselben Beitragstabelle angesiedelt wie Kinder ab drei Jahren, die Kindergärten besuchen. Seit August wird jedoch auch in der Tagespflege so unterschieden, wie es bei den Kindergärten schon lange der Fall ist. Die Kinder werden nach dem Alter unterteilt – unter oder über drei Jahren.

Die Stadt zählt nun alle unter Dreijährigen zu der Tabelle, die auch für U-3-Kinder in Kindergärten gilt – und dort zahlen Eltern für die „Kleinen“ deutlich mehr als für ältere Kinder. Für alle Eltern, die ein unter drei Jahre altes Kind in der Tagespflege haben, ist der Anstieg der Kosten extrem. Haben sie für eine 25-Stunden-Betreuung bis vor Kurzem noch 44 Euro gezahlt, kostet dieselbe Leistung jetzt 140 Euro, das ist mehr als das Dreifache.

Man habe die Richtlinien für die Tagespflege geändert und neue Qualitätsstandards festgelegt, heißt es dazu von der Stadtverwaltung. Auch die „Kostensituation“ von Tagespflege und Kindergärten sei vergleichbar. Darum habe der Rat „keinen Grund mehr für niedrigere Beiträge in der Tagespflege gesehen“ und sie an die Kosten der Kindertagesstätten angepasst.

Dass die Tagesmütter und -väter nun auch mehr Geld bekommen, ist allerdings nur bedingt der Fall. Eine Erhöhung zum 1. April haben die Tagespfleger bekommen, heißt es aus dem Rathaus. Die Tariferhöhung zum 1. März 2020 wird jedoch übersprungen – 35.000 Euro hätte das die Stadt gekostet.

Grund dafür seien finanzielle Verpflichtungen und der Vergleich mit den Nachbar-Jugendämtern, heißt es dazu aus dem Rathaus. Je nach Qualifizierung bekommen Tagesmütter und -väter in Geldern einen Zuschuss von 2,80 bis 3,90 Euro pro Tag und Kind. In Kevelaer liegt der Betrag zwischen 0,75 und 2,71 Euro, in Kleve zwischen 2,80 und 3,20 Euro. Ein Vergleich sei allerdings schwierig, schreibt die Stadtverwaltung selbst in der Beschlussvorlage, da jedes Jugendamt ein anderes System nutze.

„Die Stadt Geldern hat in der Vergangenheit das Angebot an Kindertagesbetreuung erheblich ausgebaut und ist auf die Beteiligung der Eltern an den Kosten der Betreuung angewiesen, solange nicht von anderer staatlicher Seite diese Kosten kompensiert werden“, heißt es weiter. Für das Jahr 2019 trägt die Stadt Kosten für die Kindertagespflege in Höhe von etwa 840.000 Euro nach Abzug von Landeszuschüssen und Elternbeiträgen. Eine weitere Gehaltserhöhung für die Tagesmütter und -väter soll kommen, allerdings erst später: Die Beiträge werden zum 1. September 2020 dem Tarif angepasst.

Foto: grafik