Umweltdezernent Matthias Börger verlässt Duisburg Wie Beigeordnete ihre Posten als Karriere-Sprungbretter nutzen

Nach einem Jahr ist schon wieder Schluss in Duisburg: Matthias Börger, Duisburgs Beigeordneter für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur, wechselt als Abteilungsleiter ins Landesumweltministerium von Minister Oliver Krischer. Börgers Amtszeit in Duisburg endet bereits am 28. Februar.