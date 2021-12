Aktion in Duisburg : Arzt startet 81 Stunden langen Impfmarathon an Weihnachten

Ahmad-Mujtaba Mostakiem organisiert an Weihnachten einen Impfmarathon im Ibis-Hotel – Tag und Nacht. Foto: Alexander Triesch

Duisburg Ahmad-Mujtaba Mostakiem hat in einem Hotel am Duisburger Hauptbahnhof ein Impfzentrum eingerichtet. An den Weihnachtstagen öffnet der Arzt es Tag und Nacht – 81 Stunden lang. Er hofft, beim Familienessen könnten Skeptiker überzeugt werden.