Videoüberwachung in der Düsseldorfer Altstadt : Dürfen die das?

Ein Polizist kontrolliert die Bilder, die von den Überwachungskameras übertragen werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In der Düsseldorfer Altstadt hängen 14 Kameras und überwachen das Treiben in den Gassen. Beobachten sie Überfälle, Schlägereien, Diebstähle, greift die Polizei ein. Das ist aber nur an bestimmten Orten und unter strengen Regeln erlaubt.