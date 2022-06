Tiernotruf in Düsseldorf : Die Retterin der Tiere

Tierschützerin Coco Freudenberg vor dem Transporter des Tiernotrufs. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Coco Freudenberg hilft in Düsseldorf ehrenamtlich Tieren in Not. Gerade macht sie eine Ausbildung zur Ergotherapeutin, aber eigentlich träumt sie von einem anderen Beruf.