Kostenpflichtiger Inhalt: Geräte werden sonst bei Hunden und Katzen eingesetzt : Technik aus Tierklinik soll Uniklinik mit Corona helfen

Einer der beiden Narkosetürme mit Beatmungsfunktion. Foto: VEt Tierzentrum/VET ZTierzentrum

Düsseldorf An der Uniklinik werden Narkose- und Beatmungsgeräte, mit denen sonst etwa Hunde behandelt werden, für einen Einsatz am Patienten getestet. In einer Krisensituation seien „durchaus auch kreative Lösungen gefragt“, sagt ein Uniklinik-Sprecher.