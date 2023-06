Hygiene an Düsseldorfer Schulen Schultoiletten – darum wollen Eltern nicht länger auf Verbesserungen warten

Der Elternverein, der an der Marien-Schule in Wersten für eine zusätzliche Reinigung der Schultoiletten sorgt, hat diesen Service gestoppt. „Von Juni an haben wir das auf Eis gelegt – vorerst jedenfalls“, sagt Vereinsvorstand David Urbach. Grund sind die Kosten, die von rund einem Drittel der Grundschul-Eltern getragen werden. Mindestens 1000 Euro benötigt der Verein im Monat, um die zusätzliche Reinigung zu bezahlen. Doch Mitgliedsbeiträge und Spenden reichen nicht mehr für das Projekt.