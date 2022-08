Ausstellung in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf : Reinhard Mucha Superstar

Reinhard Mucha in einem Porträt aus dem Jahr 1973. Foto: muchaArchiv/Kunstsammlung NRW

Düsseldorf Die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, Susanne Gaensheimer, glaubt an die Strahlkraft von Reinhard Mucha, der nun in den beiden Ausstellungshäusern K 20 und K 21 gezeigt wird.