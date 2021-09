Ballett am Rhein zeigt neue Choreographie : Ein Tanz um alles und nichts

Die Jugend (Evan L’Hirondelle als Youth) ist dem Helden (Eric Wheite) auf den Fersen. Den Nordstern (Julio Morel, ganz rechts) kümmert das wenig. Foto: B. Stöß/Bettina Stöß

Düsseldorf Uraufführung der Choreographie „Commentaries on the Floating World“ von Twyla Tharp durch das Ballett am Rhein konnte nicht überzeugen.

Von Lars Wallerang

Der Mensch und sein Leben mit anderen Menschen steht im Mittelpunkt der Choreographie „Commentaries on the Floating World“ von Twyla Tharp. Das Ballett am Rhein tanzte im Düsseldorfer Haus der Deutschen Oper am Rhein die Uraufführung. Kombiniert wurde der Abend mit einem etwas älteren Tanzstück, „Come in“ von Aszure Barton, das bereits 2006 in New York uraufgeführt worden war. Beide Werke thematisieren das Werden und Vergehen und passen zunächst gut zusammen. Doch die ästhetischen Unterschiede sind erheblich. Denn Aszure Bartons „Come in“ verzichtet auf eine konkrete Handlung, während das Stück von Twyla Tharp aus Abstraktion und konkreter Geschichte eine Mischung herstellt. Und genau diese Mixtur erwies sich nun als ziemlich öde.

Vollkommen fad ist erst einmal die Musik von Terry Riley. Wer sich Minimalmusik abgewöhnen will, ist hier genau richtig. Es gibt in der Musik unserer Zeit spannungsvollen Minimalismus. Doch die ständige Wiederholung eines Musters mit homöopathisch dosierten Veränderungen, gepaart mit einem Sopransolo (Luiza Fatyol) auf dem Vokal „A“ nervt und ermüdet gleichzeitig, was nicht der Sängerin, sondern der Komposition anzulasten ist. Die musikalische Tristesse spiegelt sich auf der Bühne. Zu sehen sind konventionelle Bewegungen, garniert mit diffuser Dramatik rund ums Sein.

Der Held (wacker getanzt von Eric White) taucht auf mit weißem Hemd und heller Sommerpause – ein Springinsfeld, der das Leben auskosten will. Doch Schicksalsschläge lassen nicht auf sich warten. Zunächst ist die gleichgekleidete Jugend dem Helden auf den Fersen (Evan L’Hirondelle als Youth), dann lässt ein Kapuzenmann die Spitze eines hölzernen Zeremonienstabs unerbittlich und unermüdlich auf den Boden poltern. Zwischendurch kommt es auch zu erfreulichen Begegnungen, Freundschaften, Partnerschaft – aber schöne Momente dauern nicht ewig, wie im richtigen Leben. Es geht um alles, also um nichts. Glanz verleiht dem Ganzen nur der Nordstern – herrlich getanzt von Julio Morel mit kurzen Hosen und ärmellosem Oberteil. Die Geschmeidigkeit der Bewegungen und die Energie bei ausdauernden Rotationen um die eigene Achse verliehen dem Ganzen einen Fixstern – überhaupt die beste Idee der gesamten Choreographie.

Was Künstler mit ihrer Kunst sagen wollen, ist im Bezirk der Ästhetik ohnehin nicht die dringlichste Frage. Wie ein klassisches Menuett wunderschön sein kann, ohne programmatischen Inhalt zu transportieren, ist auch der geistige Gehalt von „Come in“ zwar eher gering, bietet aber den Keim für eine emotional bereichernde Choreographie.

Die Musik von Vladimir Martynov kombiniert Minimalismus mit klassisch-romantischer Tonsprache. Die Streicher scheinen freundlich zu sprechen: „Come in!“ Und auf der Bühne betreten die Tänzer in geometrischen Formationen den Raum, schreiten voran, treten zurück, ein Kommen und Gehen, Werden und Vergehen ohne große Dramatik. Spannung bezieht das Stück vor allem durch die starke Synästhesie von Bewegung und Klang – geadelt von einem Violin-Solo, gespielt von Franziska Früh, Konzertmeisterin der Düsseldorfer Symphoniker. Das von James Williams geleitete Instrumentalensemble im Orchestergraben, machte seine Sache tadellos. Trotz der Schwächen des uraufgeführten Stücks „Commentaries on the Floating World“ wurde es durch die Kombination mit „Come in“ zu einem lohnenden Abend.