Interview Kofie Boachie : „Die Leute haben uns ausgelacht“

Kofie Boachie will mit anderen Künstlern eine Bildungsplattform schaffen, die Jugendliche unterstützt. Foto: Anne Orthen (orth)

Der Tanzhaus-Dozent Kofie Boachie, auch bekannt als Kofie DaVibe, brachte den aggressiven Hip-Hop-Tanzstil des Krumping nach Deutschland und organisiert für Samstag, 18. Juli, die antirassistische Demo „Together we push“ vor dem Landtag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Oliver Burwig

Für den 32-jährigen Tänzer Kofie Boachie ist Rassismus Alltag. An eine schnelle Lösung dieses allgegenwärtigen gesellschaftlichen Problems glaubt er trotz der „Black Lives Matter“-Bewegung nicht. Mit einem Team hat er dennoch für Samstag, 18. Juli, die Demonstration „Together we push“ vor dem Landtag organisiert. Der junge Mann, der den Hip-Hop-Tanzstil des Krumping in Deutschland bekannt machte, hofft, dass Bildung langfristig die beste Waffe gegen Rassismus ist.

Mit wem organisierst Du diese Demo?

Info Rapper, Tänzer und Journalistin bei Demo Termin Die Demonstration unter dem Motto „Together we push“ findet am Samstag, 18. Juli, um 13.30 Uhr vor dem Düsseldorfer Landtag statt. Programm Gäste sind unter anderem die Feministin und Journalistin Lisa Tracy, der Rapper Sam Sillah, der Tanzhaus-Dozent Flockey Ocscor und weitere Künstler. Moderiert wird die Veranstaltung von Kofie Boachie. Organisation Etwa 20 Personen sind an der Gestaltung der Veranstaltung beteiligt.

Boachie Das sind kreative Leute, die meisten sind aus Düsseldorf. Es sind Künstler aus verschiedenen Bereichen wie Kunst, Tanz, Rap, Fotografie oder Design – keine Politiker. Ich kenne sie aus der Kunstszene. Alles wird von uns selbst organisiert und finanziert. Jeder bringt sein Talent ein: Texter, Webdesigner und Veranstalter.

Kannst Du mir etwas zu deiner Herkunft erzählen? Wie kamst Du in die Kunstszene?

Boachie Ich bin in Stuttgart geboren, habe aber ungefähr von meinem siebten bis zum zwölften Lebensjahr bei meiner Oma in Ghana gelebt. Meine Herkunft, die Kultur von Ghana, habe ich nicht nur erfahren, sondern wirklich erlebt. Dann bin ich nach Oberhausen gezogen, zur Schule gegangen, und habe eine Ausbildung zum Pharmazeutisch-technischen Assistenten absolviert. Auf diese Arbeit hatte ich aber bald keine Lust mehr und habe mich für ein Künstlerdasein entschieden – auch, weil ich nebenbei schon Veranstaltungen organisiert und dadurch etwas in der Hand hatte. Meine Ausbildung habe ich schon von meinem Tanzhaus-Honorar bezahlt. Da dachte ich mir: Das ist doch mein Beruf!

Wie kam der Kontakt zum Tanzhaus zustande?

Boachie Seit 13 Jahren habe ich schon mit dem Haus zu tun, und seit fünf Jahren lebe ich auch in Düsseldorf. Ich war 19, sehr jung, als ich nach einem gewonnenen Hip-Hop-Wettbewerb im Tanzhaus von vielen Tanzgrößen aus dem Ausland alle bei Myspace geaddet. Das war wirklicher Fame, das kannte ich damals noch nicht! Takao Baba hat mich dann ins Tanzhaus geholt. Er hat an mich geglaubt, dafür bin ich noch immer dankbar.

Wie kamst Du überhaupt zum Tanz?

Boachie Ich mache sehr viel Musik. habe zum Beispiel 15 Jahre Klavier gespielt, auch in der Kirchengemeinde. Weil ich Musikfanatiker bin, kam ich bald zum Tanzen. Mit 13 oder 14 hatte ich Hip-Hop und seine verschiedenen Tanzstile entdeckt: Popping, Locking, House- und Breakdance. Bald kam dann Krump ins Spiel. Ich hatte die amerikanische Tanz-Doku „Rize“ gesehen; illegal heruntergeladen, weil es die in Deutschland noch nicht gab. Obwohl wir uns schon recht gut im Hip-Hop auskannten – das, was meine Freunde und ich da gesehen haben, kannten wir nicht. Das war irgendwie dynamischer, man merkte die Explosion, die Frustration. Auch die Musik dazu war hart. Busta Rhymes, M.O.P., darauf haben früher Krumper getanzt.

Man sagt, Du hast diesen aggressiven Tanzstil nach Deutschland gebracht. Wie das?

Boachie Den Tanzstil gab es Anfang der 2000er schon in den Staaten, in South Central L.A. Die Erfinder sind Tight Eyez und Big Mijo, das mussten wir alles googeln. Die haben eigene DVDs herausgebracht, auf denen sie Krump erklären, die haben wir uns bestellt. Das waren Video-Tutorials, ungefähr 15 Stück. So habe ich mir das beigebracht. Es gibt noch heute auf Youtube ein Video, wo wir das am Rhein unter der Brücke tanzen.

Wie kam das an?

Boachie Ich sag’s Dir ehrlich: Die Leute haben uns ausgelacht. „Affentanz“, „Gorillatanz“, „Uga-uga-Style“ haben sie gesagt. Das ist bei mir hängen geblieben. Das waren Leute, die Tanz und Hip-Hop nicht kennen. Bald haben wir das erste Gathering in der Kirchengemeinde organisiert – da kamen 200, 300 Leute! Mit dem Eintrittsgeld habe ich die erste Krump-Veranstaltung im Tanzhaus bezahlt, zu der auf unsere Einladung sogar Tight Eyez kam. Es war alles viel zu teuer, wir hatten ja keine Ahnung von Veranstaltungen. Plötzlich standen da 900 Leute vor dem Foyer, die das alle sehen wollten. Das war im Jahr 2008, jetzt gebe ich dort schon seit vier Jahren Krump-Kurse.

Worum geht es beim Krump?

Boachie Der Tanz ist roh, er kann ekelhaft schön sein. Es ist eine Form des Ausdrucks, die sich in South Central ursprünglich gegen Gewalt richtete. Es gab Gangmitglieder, die früher bei den Bloods waren, und deswegen damit aufgehört haben. BDash war früher bei den Bloods, und ist heute ein internationaler Tänzer, tanzt für Madonna, für Beyonce. Der kam aus der Crib! Krump kam aus dem Ghetto, von Leuten, die wirklich nichts haben. Es geht dabei um Gemeinschaft, gegen Diskriminierung, gegen den Druck. Tight Eyez war auch sehr gläubig, und hat den Namen Krump als „Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise“ gedeutet.

Bist Du religiös?

Boachie In der afrikanischen Kultur ist der Glaube älter als die Religion. Wir glauben an Gott, aber wir sind nicht religiös. Für Tight Eyez war der Tanz ein Lobpreis Gottes. Er sagte aber nicht, dass Krump nur für Gläubige ist.

Ist es eine Ausdrucksform gegen Rassismus?

Boachie Jeder Hip-Hop-Künstler sollte dafür stehen, jeder Künstler, nicht nur im Tanz. Wo kommt denn Hip-Hop her? Aus der Black Community. Es ist natürlich eine Ablehung von Rassismus. Im Krump kann es keinen Rassismus geben. Wenn jemand Krump tanzt, dann umzingeln wir ihn, feuern ihn an. Es ist auch kein Kampf: Es sieht aggressiv aus, aber wenn du etwas Schweres hebst, verzieht sich dein Gesicht auch.

Wie hat Dich deine Zeit in Ghana geprägt?

Boachie Wenn du mit deiner Großmutter lebst, lernst du die Wurzeln des Landes kennen, die Kultur, die Nahrung, die Sprache. Ich war ein deutsches Kind, weil ich hier geboren, in den Kindergarten und die Schule gegangen bin. Ich identifiziere mich aber zu 10.000 Prozent mit Ghana. Guck meine Kleidung an!

Wo hast Du selbst Rassismus erlebt?

Boachie Darüber könnte ich ein Buch schreiben. Wie Leute unfreundlich waren, dann erfahren haben, wer ich war, und dann freundlich wurden. Wie ich nach Dreharbeiten mit dem ZDF mit meinem weißen Freund Tim am Düsseldorfer Hauptbahnhof angekommen bin, und sofort von Polizisten angehalten wurde. Ausweiskontrolle. Ich weiß, sie machen nur ihren Job, ich habe sie aber trotzdem gefragt: Wie ist das, wenn das jetzt ein Kind sehen würde? Das sind Sachen, die werden normalisiert, die sehen Leute schnell nicht mehr. Aber wir sehen das; und es ist nicht normal.

Siehst Du Deine „Together we push“-Demo am Samstag als Teil der Black-Lives-Matter-Bewegung oder als Konkurrenz?

Boachie Es geht darum, gemeinsam eine Kultur aufzubauen. Martin Luther King und die Civil Rights Movement haben schon 1960 demonstriert. Wie machen wir weiter? Wo ist der nächste Schritt, wie setzt man ihn um? Mein Vorschlag ist, eine Bildungsplattform zu schaffen, in der auch die Black History gelehrt wird.

Wo und in welcher Form soll das geschehen?