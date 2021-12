Events in Düsseldorf : Große Open-Air-Konzerte ab 2023 sind das Ziel

So sah der erste Plan für ein Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf aus. Das Konzept für den Open-Air-Park im Norden ist überarbeitet. Foto: FKP Skorpio

Düsseldorf Corona macht auch der städtischen Veranstaltungstochter D.Live in Düsseldorf das Leben schwer, aber neue Projekte werden in Angriff genommen. In der zweiten Hälfte des neuen Jahres könnte es sich kubbeln.