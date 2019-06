TomTom Traffic Index : So viel Zeit verlieren Düsseldorfs Autofahrer durch Stau

Autofahrer in Düsseldorf verlieren jährlich 89 Stunden durch Verkehr und Stau. Besonders hoch ist das Verkehrsaufkommen im Berufsverkehr. Foto: dpa/Stefan Sauer

Düsseldorf Der Stau und Verkehr in Deutschland nimmt weiter zu. Das zeigen Untersuchungen zum Straßenverkehr der Navigations-Firma Tomtom. Wir haben die Ergebnisse der Analyse für Düsseldorf.

Düsseldorfer Autofahrer verlieren jährlich 89 Stunden durch Stau und Verkehr. Das zeigt eine Analyse des Navigations-Unternehmen Tomtom, das die Straßenverkehrssituation in 25 deutschen Städten untersucht hat. Die Verkehrsbelastung in Düsseldorf hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht stark verändert. Mit einem Stauniveau von 21 Prozent liegt die Landeshauptstadt auf Platz 17 der Städte in Deutschland, in denen Autofahrer die meiste Zeit durch Verkehrsbehinderungen verlieren. Das ist ein Prozent weniger als im Vorjahr.

Tomtom hat in seiner Untersuchung für jede Stadt ein prozentuales Stauniveau ermittelt. Anhand eines Rankings, dem Traffic Index, listet TomTom die Städte entsprechend der zusätzlichen Reisezeit aufgrund von Verkehrsbehinderung im Jahresdurchschnitt auf. Ein Stauniveau von 21 Prozent für Düsseldorf bedeutet demnach, dass eine Fahrt durchschnittlich um 21 Prozent länger dauert als sie ohne Verkehrsbehinderungen dauern würde. Spitzenreiter des Rankings ist Hamburg mit einem Stauniveau von 33 Prozent. In einem weltweiten Ranking, bei dem Tomtom 403 Städte in 56 Ländern untersucht hat, liegt Düsseldorf auf Platz 244 – 2017 war es noch Platz 221.

TomTom hat für den aktuellen Traffic Index mehr als 300 Millionen gefahrene Kilometer allein in Düsseldorf ausgewertet. Rund 230 Millionen Kilometer davon wurden auf Autobahnen zurückgelegt. Besonders hoch ist die Verkehrsbelastung im Raum Düsseldorf während des morgendlichen und abendlichen Berufsverkehrs. Die Trennung von Wohnort und Arbeitsstätte spielt dabei eine wichtige Rolle. So lag das Stau-Niveau in Düsseldorf im vergangenen Jahr morgens im Wochendurchschnitt bei 46 Prozent und abends bei 41 Prozent. Besonders montagmorgens und mittwochabends stehen die Pendler im Raum Düsseldorf laut der Analyse am längsten im Stau. Am wenigsten ist aus Pendlersicht am Freitagmorgen und Montagabend auf den Straßen der Rhein-Metropole los.

Die höchste Verkehrsbelastung wurde 2018 am 30. Oktober festgehalten, mit einem Stauniveau von 51 Prozent im Tagesdurchschnitt. Grund dafür war stürmisches und regnerisches Wetter an diesem Tag sowie der Reiseverkehr zum Feiertag.

Der Tag mit dem niedrigsten Stauniveau von drei Prozent war im vergangenen Jahr der 25. Dezember.

Besonders viel Zeit haben Autofahrer im Jahr 2018 in Düsseldorf auf der Graf-Adolf-Straße, der Herzogstraße, der Münchener Straße, der Werdener Straße und dem Nördlichen Zubringer verloren.

(ahar)