Lebensmittel in Düsseldorf Nur wenige Insekten auf der Speisekarte

In der Europäischen Union sind bisher vier Insekten als Lebensmittel zugelassen. Wenn sie verwendet werden, muss das in der Zutatenliste gekennzeichnet sein. Zuletzt traten Ende Januar neue Regeln in Kraft. Seitdem dürfen auch Getreideschimmelkäfer gefroren, pastenartig, getrocknet und pulverisiert sowie zum Beispiel das teilweise entfettete Pulver der Hausgrille verarbeitet werden. Nach Einführung der neuen Regeln gab es in Bäckerei-Filialen vermehrt besorgte Nachfragen. Christoph Pass, Geschäftsführer der Bäckerei Pass, führt das auch auf viele Medienberichte zum Thema zurück. „Mittlerweile haben sich die Wogen aber geglättet“, sagt er. Auf der Webseite der Bäckerei Pass wird dennoch weiterhin klargestellt: „Wir verarbeiten keine Insekten! Nicht jetzt und auch nicht in Zukunft!“