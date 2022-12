Nach tödlichem Unfall in Düsseldorf Mehr Sicherheit für Radfahrer am Mörsenbroicher Ei gefordert

Der Radweg an der Unfallstelle sei per se gefährlich, weil er hinter den Gleisen versetzt verläuft. Weil es am Mörsenbroicher Ei so viel Autoverkehr und Abbieger gebe, sei dort auch eine „planfreie“ Führung denkbar, das heißt, die Wege befinden sich auf unterschiedlich hohen Ebenen, zum Beispiel ein Radweg auf einer Rampe oder einer Brücke. Drittens sollten Abbiegeassistenten bei Lkw Pflicht werden, fordert Rütz. Hier sei der Bund am Zug.