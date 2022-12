Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Lkw

Update | Düsseldorf · Am Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf ist bei einem Verkehrsunfall eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Sie verstarb noch am Unfallort. Es kam am Morgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

22.12.2022, 12:25 Uhr

Am Mörsenbroicher Ei kam es nach dem Unfall zu massiven Verkehrsbehinderungen. Foto: Christian Schwerdtfeger

Im Bereich des Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf ist am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall von einem Lkw erfasst worden. Sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei am Mittag mit. Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der 60-jährige Fahrer eines Betonmischers auf der Münsterstraße in Richtung Rath und bog an der Kreuzung Münsterstraße/Grashofstraße nach rechts in die Grashofstraße ab. An der dortigen Fußgängerfurt erfasste er aus bislang unklarer Ursache die Radfahrerin mit seinem Fahrzeug. Die 38-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Das Fahrrad der Düsseldorferin wurde unter dem Lkw aufgefunden. Der 60-jährige Fahrer des Lkw wurde vor Ort betreut. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Mörsenbroicher Ei, den Arag-Platz und die Brehmstraße. Die Sperrungen dort wurden gegen 10.30 Uhr wieder aufgehoben, sagte der Sprecher. Der Lkw und das Fahrrad wurden sichergestellt. Die Unfallermittlungen dauern an.

(csr)