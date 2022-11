Es läuft gut in der Gastronomie Düsseldorfs Lokale sind wieder voller

Positiv gestimmt ist Eva Herrmann, Hoteldirektorin des Hotels The Fritz an der Adersstraße im Stadtteil Friedrichstadt und somit Chefin des Fine-Dining-Restaurants Fritz’s Frau Franzi (FFF). „Die Privatgäste sind unsere Klientel am Wochenende. Diese kommen aus der Stadt oder der Region, was gut klappt. Allerdings hatten wir vor Corona eine Wartezeit von etwa sechs Wochen. Heute sind es größtenteils spontane Buchungen am Freitag und auch am Samstag.“ Sie sagt aber auch: „Unter der Woche fehlen nach wie vor die Geschäftsgäste im Restaurant. Es ist wenig Dynamik zu spüren, was sicher an der Zurückhaltung der Firmen an sich liegt.“ Als Vizepräsidentin und Digitalisierungs-Beauftrage im Präsidium des Dehoga Nordrhein kennt sie die neuesten Umfragen unter den Gastronomen. Für Nordrhein-Westfalen gilt demnach: „Der Oktober war insgesamt nur sechs Prozent schlechter als der Vergleichsmonat 2019. Die geschäftliche Nachfrage bleibt deutlich hinter der privaten Nachfrage zurück.“