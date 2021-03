Kostenpflichtiger Inhalt: Bewerbung als Modellkommune : Wo Düsseldorf ein Vorreiter für Corona-Lockerungen werden will

Oberbürgermeister Stephan Keller (l.) und Stadtdirektor sowie Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche bei einem Pressetermin vor dem Impfzentrum. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Exklusiv Düsseldorf Die Landesregierung will Städte auswählen, die Lockerungen in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens erproben. Düsseldorf bewirbt sich – und sieht sich gerüstet, den Bürgern in fünf Bereichen mehr Normalität zu verschaffen.