Immobilien in Düsseldorf Was preisgedämpfte Mietwohnungen bieten

Serie | Düsseldorf · In Neubauten in Düsseldorf entstehen auch Einheiten mit gedeckelten Mieten. Wie sich das Angebot entwickelt, an wen es sich richtet und wo zurzeit zu welchem Preis Wohnungen angeboten werden.

01.12.2022, 12:26 Uhr

In dem neuen Wohnkomplex am Niederkasseler Lohweg entstehen preisgedämpfte Mietwohnungen. Der Einzug soll Anfang des nächsten Jahres möglich sein. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Alexander Esch