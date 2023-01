Ansturm in Düsseldorf befürchtet Wohngeld für 20.000 Haushalte mehr

Düsseldorf · In Düsseldorf ist die Zahl der Haushalte mit Anspruch auf Wohngeld mit dem Jahreswechsel deutlich gestiegen. Um die Flut an Anträgen bearbeiten zu können, muss die Stadt personell aufstocken. Die Wartezeiten können sich in die Länge ziehen.

12.01.2023, 07:59 Uhr

20.000 Haushalte mehr haben nun Anspruch auf den Mietzuschuss und können einen Antrag stellen. Foto: dpa/Monika Skolimowska