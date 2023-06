Pop-up-Biergarten in Dormagen Chance für die City vertan

So war insbesondere die Terrasse vor dem Historischen Rathaus im Sommer der Treffpunkt für Jung und Alt. Nach einer Pizza bei Paparazzi und Co. verschlug es die meisten zumindest noch für einen Abstecher in den Ratskeller. Diese Option besteht nun seit einem halben Jahr nicht mehr. Konnte man dies über die kalten Monate gerade noch vergessen, wird spätestens bei den aktuellen Temperaturen klar: Es braucht dringend eine Alternative in der Innenstadt.