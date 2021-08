Kommentar Unsere Woche : Die Stadt Dinslaken und die Luftfilter – wieder einmal wenig bürgernah

Eltern wollen Luftfilter in die Klassen kriegen, die Verwaltung ist dagegen. Foto: Schwarze-Blanke

Meinung Dinslaken Als Eltern der Dinslakener Ernst-Barlach-Gesamtschule darlegten, was alles für Luftfilter in Schulklassen spräche, da hörte die Stadtverwaltung nicht zu: Es kam keine Vertretung der Stadtspitze oder eines Fachbereichs. Nein, so sollte man mit Bürgern nicht umgehen.