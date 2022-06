Schlangen an den Sicherheitskontrollen und Gepäckchaos : Passagiere als Opfer des Missmanagements

Schlangen an den Sicherheitskontrollen und Gepäckchaos

Schon am 31. Mai ging es am Airport Düsseldorf schlimm zu - Pfingsten wird wohl auch schwierig. Foto: privat

Meinung Am Flughafen Düsseldorf drängeln sich wieder die Menschen, immer wieder verpassen Menschen wegen des Chaos die Abreise in den Urlaub. Es muss nun endlich gehandelt werden.

Es ist schlimm, dass erneut Tausende Bürger dieses Pfingst-Wochenende genervt an den Sicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf lange warten müssen und dass sie bei späten Heimflügen nicht sicher sein können, ob Gepäck zügig ausgeladen wird. Das ist peinlich für eines der wichtigsten Infrastrukturunternehmen in NRW.