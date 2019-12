UN-Klimakonferenz in Madrid : Beim Klimaschutz nur Mittelmaß

Eine Eisbärin und ihr Junges treiben auf einem schmelzenden Eisberg im Meer. Foto: Action Press/Rex Features Ltd. Foto: ACTION PRESS/REX FEATURES LTD.

Düsseldorf Deutschland verbessert sich im internationalen Ländervergleich der Umweltorganisationen kaum. Was NRW tun kann.

Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf Deutschland hat im internationalen Vergleich beim Klimaschutz aufgeholt, liegt aber immer noch im Mittelfeld. Die Gesamtbewertung laute „mäßig“, teilten die Umweltorganisationen Germanwatch, das Climate Action Network und das New Climate Institute am Dienstag auf der UN-Klimakonferenz in Madrid mit. Hinter Ländern wie Indien oder der Ukraine rangiere die Bundesrepublik nur auf Platz 23 nach Platz 27 im Vorjahr. Am besten schneidet erneut Schweden ab, gefolgt von Dänemark, das sich um ganze zehn Plätze verbesserte. Schlusslicht sind die USA, die erstmals Saudi-Arabien ablösen.

In keinem der 57 untersuchten Länder reichen die bisherigen Bemühungen aus, um das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte Ziel zu erreichen und die globale Erderwärmung auf maximal zwei Grad Celsius gegenüber 1990 zu begrenzen. Daher ließen die Forscher die ersten drei Plätze des Rankings unbesetzt. In 31 Ländern immerhin waren die Emissionen rückläufig.

Info Der Klimaschutz-Index überprüft seit 2005 mithilfe von rund 350 Experten die Anstrengungen der einzelnen Länder im Kampf gegen die Erderwärmung. Dabei stehen vier Bereiche im Vordergrund: Treibhausgas-Emissionen (40 Prozent der Gesamtwertung), Erneuerbare Energie (20 Prozent), Energieverbrauch (20 Prozent) und Klimapolitik (20 Prozent).

Zur deutschen Klimapolitik hieß es: „Der beabsichtigte Kohleausstieg und das Klimapaket weisen in die richtige Richtung, aber gemessen an der notwendigen Geschwindigkeit ist das zu wenig“, sagte Ursula Hagen von Germanwatch. Auch Niklas Höhne vom New Climate Institute bemängelte, dieser „Schritt in die richtige Richtung“ sei „mutlos und zu klein“.

Deutschland könnte laut Hagen sein Abschneiden in dem Ranking deutlich verbessern, wenn sich die Bundesregierung dafür einsetze, dass die EU statt der bisher angestrebten 40 Prozent ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 verringere. „Zudem muss der fast zum Erliegen gekommene Ausbau der Windkraft an Land endlich wiederbelebt werden“, forderte Hagen. Die Emissionen und der Energieverbrauch pro Kopf sänken nicht schnell genug. Entscheidend sei auch die jährliche Überprüfung der Klimaziele. Positiv hervorzuheben sei aber, dass sich Deutschland international für eine ambitionierte Klimapolitik einsetze.

Die Analyse deckt sich mit Einschätzungen hiesiger Wissenschaftler. Sie sehen den größten Nachholbedarf insbesondere auch in NRW bei der energetischen Gebäudesanierung und im Verkehrssektor. „Viele Sektoren haben es geschafft, ihre Emissionen in den vergangenen 30 Jahren zu senken - nicht aber der Verkehr“, sagte Thorsten Koska, Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik beim Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Dabei habe die Bundesregierung das Ziel ausgegeben, die CO2-Emissionen in diesem Bereich in den nächsten zehn Jahren um 40 Prozent zu senken. Um dies zu erreichen, müsse an sehr vielen Stellschrauben gleichzeitig gedreht werden.

Der Klimaforscher nennt einige Beispiele: Konzepte wie Car-Sharing müssten mit dem Nahverkehr vernetzt werden oder mit Taxi-Angeboten wie etwa beim Door-to-Door-Service in Duisburg. Radwege müssten so ausgebaut werden, dass sich dort 8-Jährige wie 88-Jährige gleichermaßen sicher fühlten. In der Stadt müsse ein Tempo-limit von 30 Stundenkilometern gelten, auf Autobahnen mindestens 130. „Je langsamer die Autos fahren, desto besser für das Klima“, so Koska. Die Steuervergünstigungen für Dienstwagen sollten Koska zufolge nur noch für kleine, effiziente Pkw gewährt werden. Gleichzeitig dürfe es nicht länger Subventionen für Diesel geben. Um den Umbau sozial verträglich zu gestalten, schlägt Koska eine Art Umwelt-Dividende vor, die jeder Bürger ausgezahlt bekomme.

Gerade in NRW sieht Koska im Verkehr großes Einsparpotenzial: „Wir haben hier hochverdichtete Gebiete mit vielen Staus.“ Falsch wäre es aus seiner Sicht, immer neue Autobahnspuren zu bauen. Stattdessen müsse das Bahnfahren attraktiver werden, etwa indem die Digitalisierung vorangetrieben werde: „Dann können die Züge enger getaktet fahren.“

Auch Ralph Henger, Senior Economist für Finanz- und Immobilienmärkte beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, forderte mehr Einsatz der Bundesregierung: „Damit Deutschland besser voran kommt, müssen die im Klimakonzept beschriebenen Maßnahmen stärker und stringenter ausgestaltet werden.“ Schwachpunkte stellten zum einen der vorgesehene CO2-Preispfad als auch die steuerliche Förderung energetischer Sanierungsmaßen an Wohngebäuden dar. Damit seien die klimapolitischen Ziele bis 2030 und 2050 nicht zu erreichen. „Wir brauchen jedoch eine vollkommen neu konzipierte Förderkulisse von Energieeffizienzmaßnahmen an bestehenden Gebäuden.“ Hierzu zählten steuerliche Förderungen auch für Vermieter und Nichtwohngebäude. Zudem müssten die vielen Förderprogramme zusammengeführt werden und sich nicht an Standards, sondern vielmehr an CO2-Einsparungen orientieren. Wichtig sei zudem ein über die Sektoren hinweg einheitlicher CO2-Preis, der es den Gebäudeeigentümern und Investoren langfristig ermögliche, ihre Entscheidungen auf Basis verlässlicher Marktinformationen über eine klimafreundliche Politik zu treffen.

(kib)