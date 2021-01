Armin Laschet wurde am 27. Juni 2017 zum Ministerpräsidenten von NRW gewählt. Bei der Landtagswahl am 14. Mai 2017 wurde seine Partei mit ihm als Spitzenkandidaten stärkste Kraft. Laschet gewann zudem seinen Wahlkreis in Aachen direkt, wenn auch mit knappem Vorsprung.