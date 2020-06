In Düsseldorf : Im Cabrio nebenan gibt’s Schampus

Große Oper: Blick auf den voll besetzten Parkplatz vor der Leinwand. Foto: Oper/Kai Kuczera

Die Operngala fand erstmals im Autokino statt. Aus der Notlösung wurde ein amüsanter Abend zwischen Polo und Porsche.

Chips zu „Nessun dorma“, ein Schlückchen Schampus zum „Gefangenenchor“. Und hinterher begeistert auf die Hupe drücken. So ist das Samstagnacht bei der Operngala der Deutschen Oper am Rhein. 500 Autos in Reih und Glied vor der Riesenleinwand im Autokino auf dem Messeparkplatz, der Breitwandsound quillt aus dem Autoradio, es herrschte beste Laune in Polos und Porsches.

Ziemlich bald nach Bekanntwerden war diese Aktion ausverkauft, mit der sich der in Düsseldorf und Duisburg angesiedelte Opernbetrieb als pfiffigster unter den deutschen Opernhäusern in den Fokus des Interesses rückt. Drei Monate nach dem Lockdown setzt Generalmusikdirektor Axel Kober sein Orchester, die Düsseldorfer Symphoniker, fast in Orchestergrabenstärke auf einer Breite von locker 50 Metern open air vor einen abgeplanten Bauzaun. Geigen, Celli Hörner, Pauken und Trompeten jeder für sich und auf Abstand. Die Streicher nutzen Mikrophone zum Anklemmen, die Fagott und Posaunen haben dazu noch Nylonstrümpfe über die Schalltrichter gezogen, als Ploppschutz. „Zum Zusammenspielen ist das natürlich eine Katastrophe“, beschreibt Konzertmeister Dragos Manza die akustische Ausgangslage unter freiem Himmel. „Aber mit den Monitoren geht es überraschend gut.“

Info Die Beteiligten an der Operngala Musikalische Leitung Axel Kober Solisten Maria Kataeva, Mezzosopran, Elena Sancho Pereg, Sopran, Adela Zaharia, Sopran, Ramona Zaharia, Mezzosopran, Eduardo Aladrén, Tenor, Bogdan Baciu, Bariton, Bogdan Talos, Bass Ensemble Düsseldorfer Symphoniker und der Chor der Deutschen Oper am Rhein

Der Bauzaun trägt geschätzt 100 Meter breit ein Gerüst auf Stelzen mit einer schmalen Bühne und zwei seitlichen Pavillons. Hier haben unter der Großleinwand 16 Sänger des Rheinopernchores im Coronaabstand von rund sechs Metern nebeneinander Platz, des weiteren die Sängersolisten, die von überdachten Stühlen im Halbdunkel zum Singen vor eine Säulenreihe mit farbig changierenden Lichtleisten treten. Irgendwo mitten unten der GMD mit seinem Taktstock. Axel Kober schwitzt. Und ist glücklich.

Um halb zehn ist der Messeparkplatz P1 schon mehr als halb voll. An der einspurigen Zufahrt scannt eine freundliche Dame die Eintrittskarten von den Handys. 50 Euro pro Fahrzeug (mit bis zu vier Personen) ist ja fast geschenkt für Opernverhältnisse. Vor allem bei dem Aufwand: Allein zehn Kameraleute sind im Einsatz für Großaufnahmen der Sänger, rasante Schwenks auf Piccolo oder Pauke, Seitenblicke auf aufgereihte Choristen. Von der Tontechnik nicht zu reden, für die Spezialisten eingekauft wurden. Ohne Hilfe des Freundeskreises hätte die Rheinoper das überhaupt nicht gestemmt bekommen.

In Reihe acht hilft allerdings auch kein Opernglas mehr. Zur Bühne wäre man minutenlang unterwegs. Das Ergebnis lässt sich dennoch sehen und vor allem hören. Wenn auch aus dem Autoradio. Unter 92,6 MHz gibt’s den Ton zum mit zunehmender Dunkelheit immer ansehnlicheren Film. Je nach Ausstattung der jeweiligen Stereoanlagen hören die Menschen, die ihre Autos verlassen haben, etwa auf dem – natürlich maskierten – Weg zur Toilette, satte Bässe und schnittige Höhen durch die Seitenfensterspalten.

Blicke ins Wageninnere erspähen Fahrersitze in der Horizontalen, Kopfkissenberge fürs Kuschelgefühl. Manche Besatzungen haben formidable Vorräte an Knabberzeug an- und aufgefahren. In den Cabrios wird offen mit Wein und Sekt angestoßen, während Sängerinnen und Sänger die großen Nummern aus „Carmen“, „La Traviata“, „Nabucco“ oder aus dem „Barbier von Sevilla“ schmettern. Selbst aus dem Radio aber kommt die Exzellenz rüber, die das Rheinopernensemble auszeichnet. Die Stars singen eben zurecht an den großen Häusern der Welt. Ein Ohrenschmaus.

Zwei Stunden geht’s von Carmen über Belcanto zu Verdi und Puccinis unvermeidliches „Nessun dorma“. Und weil die Sache mit dem Beifall gegebenermaßen schwierig ist, wird eben auf die Lichthupe gedrückt, die Warnblinkanlage betätigt und zum Schluss – verbotener Weise – gehupt, was das Zeug hält.