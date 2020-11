Veranstaltungen in NRW bei Regen



Es gibt so viel in NRW zu erleben – doch was, wenn das Wetter nicht mitspielt? Outdoor Konzerte, der Besuch auf dem Flohmarkt oder der spannende Tag auf dem Rittermarkt fallen da schnell buchstäblich ins Wasser. Es gibt jedoch gute Alternativen: Konzerte in der Halle, Messen, Trödelmärkte, die drinnen stattfinden und andere Indoor-Events bieten sich an. Besuchen Sie beispielsweise große Messen wie die Fitness, Wellness und Gesundheitsmesse, kurz FIBO, in Köln oder die Essener Motor Show. Alle zwei Jahre findet in Essen außerdem die größte Pferdemesse der Welt statt: die Equitana. In über 17 Hallen können Sie bei schlechtem Wetter den ganzen Tag mit Pferden, Reiterausrüstung und Vorführungen verbringen.