Top Ten Trödelmarkt in NRW – das sind die schönsten Flohmärkte

Top-Trödelmarkt 6: Mädchenflohmarkt in Bonn, Bochum und Köln

Neben Nachtflohmärkten organisiert der Veranstalter Nachtkonsum auch sogenannte Mädchen- oder Mädelsflohmärkte. In Bonn und an weiteren Standorten finden diese Mädelsflohmärkte statt. Hier können Frauen ungestört am Sonntag shoppen – nach Schmuck, Accessoires, Klamotten und anderen Schnäppchen Ausschau halten.

Der Trödelmarkt von Frauen für Frauen findet in Bonn am 12. März 2023 von 15 bis 19 Uhr im Brückenforum statt. Außerdem am 16. April und am 14. Mai.

In Bochum geht‘s am 26. März im Jahrhunderthaus von 11 bis 17 Uhr rund. Ein weiterer Termin ist am 30. April.

Köln bietet zwei Standorte: Einmal am 5. März von 11 bis 17 Uhr in den Abenteuerhallen Kalk. Folgetermine sind hier der 26. März und der 30. April.

In Köln-Ehrenfeld öffnet der nächste Mädelsflohmarkt am 19. März von 11 bis 17 in der Pattenhalle. Weitere Termin sind der 16. April und der 7. Mai. Außerdem gibt es am 4. März und am 1. April einen Nachtflohmarkt.

Weitere Infos gibt es auf der Webseite.