Ranking Die 25 beliebtesten Freizeitparks Europas

Platz 3: Disneyland Paris, Frankreich

Auf das Treppchen geschafft hat es einer der bekanntesten Freizeitparks Europas: Das Disneyland Paris, das östlich der französischen Hauptstadt liegt, erzielt 20,89 Punkte in der Gesamtbewertung. Die volle Punktzahl ergattert der Park in der Kategorie Bekanntheit. Bis auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, das weniger gut ausfällt, schneidet der Erlebnispark in allen weiteren Kategorien ebenfalls sehr gut ab. Das Disneyland Paris ergattert die Bestnote in der Kategorie Instagram, denn dieser Freizeitpark wird am häufigsten in den sozialen Medien markiert.