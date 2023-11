Freizeit im Kreis Mettmann Das ist am Wochenende los

Ein attraktives Ziel für einen Sonntagsausflug mit der Familie ist das Neanderthal Museum, Talstraße 300 in Mettmann. Wieder im Programm ist eine Familienführung zum Thema Steinzeit am Sonntag um 12 Uhr. In einem gemeinsamen Rundgang mit einer Pädagogin geht es in der einstündigen Führung zum Lagerplatz der Neandertaler. Hier lernen die Gäste die eiszeitlichen Jäger und Sammler näher kennen und erfahren, wie sie gelebt, was sie gegessen, welche Kleidung sie getragen und welche Werkzeuge sie benutzt haben.