Deutschland in Top 10 Das sind die zehn besten Bahnhöfe in Europa

Platz 6: Frankfurt Hauptbahnhof (Frankfurt am Main, Deutschland) – 87 Punkte

Der Frankfurter Hauptbahnhof ist besser als sein Ruf und landet in diesem Jahr auf Rang sechs. 1170 Züge fahren an Spitzentagen in den Kopfbahnhof ein. Er gilt als wichtigste Verkehrsdrehscheibe im deutschen Zugverkehr.