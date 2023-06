NRW dreimal vertreten Das sind die zehn besten Freizeitparks in Deutschland

Platz 8: Fort Fun Abenteuerland / Bestwig, NRW

Ebenfalls in NRW, im Sauerland, liegt das Fort Fun Abenteuerland. Die Attraktionen umfassen Achterbahnen, Shows und Co. Am besten schneidet der Freizeitpark beim Spaßfaktor für jedes Alter ab (4,67 von 5 Punkten).

Punktzahl: 20,26 von 25