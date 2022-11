Von Marokko bis Hawaii Die außergewöhnlichsten Skigebiete der Welt

Palandöken in der Türkei

Neben Uludağ in Bursa gehört das Skigebiet am Berg Palandöken in der Provinz Erzurum in der Osttürkei zu den bekanntesten Skigebieten. Es liegt auf 2.200 bis zu 3.176 Metern und hat die längste Skipistes des Landes. Vier Hotels befinden sich auf dem Berg