Ranking 2023 Die besten Skigebiete rund um die Welt

Zehn Skigebiete kommen auf 4,7 von 5 Sternen und teilen sich damit Platz 6.

6. Platz Zillertal Arena – Zell am Ziller/Gerlos/Königsleiten/Hochkrimml – Salzburger Land, Österreich

Das Skigebiet im Zillertal erstreckt sich von Zell am Ziller bis zur Gerlosplatte nach Hochkrimml im Salzburger Land. In Zell am Ziller können 1920 Höhenmeter am Stück auf durchgehenden Pisten überwunden werden. In Königsleiten können Freerider sich über Tiefschneehänge freuen. Das Gebiet gilt als schneesicher.