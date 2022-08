Die Schlager- und Chansonsängerin feiert am 23. August ihren 70. Geburtstag und zu ihren beruflichen Plänen im neuen Lebensjahr gehören zwei Konzerte in der Hamburger Elbphilharmonie, sowie eine größere Tournee. „Ich gebe gern Konzerte - dabei kann ich vielseitig sein“, erklärt Leandros, „und mein Publikum kennt es auch so. Lieder seit den 1970ern bis heute, auch von Jacques Brel und Michel Legrand – und all das in verschiedenen Sprachen.“