Es gibt Autos, die haben Filmgeschichte geschrieben - so wie der Aston Martin in den James Bond-Filmen. Kein Allerweltsauto, trotzdem ist er weltberühmt. Doch auch die Masse macht es. Die am häufigsten vertretene Automarke in der Filmgeschichte ist eine amerikanische Firma. Und das aus gutem Grund. Unter den Top 10 sind aber auch deutsche Hersteller vertreten. Wir stellen die häufigsten Automarken der Filmgeschichte vor.

Rang 1 - Ford ist die am häufigsten vertretene Automarke in der Filmgeschichte mit 10.363 Auftritten laut einer Forschungsarbeit von carwow. Das hat eine guten Grund. Eine Version des Automodell Ford Crown Victoria, der CVPI, war zwischen 1997 und 2013 das von der Polizei in den USA am häufigsten verwendete Automodell in Hollywood.