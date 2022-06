Rang 4- Calgary

Calgary ist eine der wenigen nichteuropäischen Städte, die sich in den Top Ten platzieren konnte. Die Stadt in der westkanadischen Provinz Alberta 80 Kilometer östlich der Rocky Mountains ist mit seinen 1.100 000 Millionen Einwohnern eine kosmopolitische Stadt. Sie liegt an der Mündung des Elbow Rivers in den Bow River.