Arbeitsmarkt-Bewegungen : Gewinner und Verlierer der Pandemie

Viel Bewegung auf dem deutschen Arbeitsmarkt fand in den Corona-Jahren statt, vor allem im Hotel- und Gastgewerbe. Insgesamt wurden aber verhältnismäßig wenige Arbeitsverhältnisse beendet. Foto: dpa/Carsten Rehder

Düsseldorf Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Tourismus — an Berichten über Branchen, die in der Corona-Krise viele Arbeitskräfte verloren, mangelt es nicht. Doch welche Bereiche haben im Gegensatz dazu Zuwächse verzeichnet?

Von Arnd Janssen Redaktionsmitglied Wirtschaftsressort

Das Restaurant um die Ecke schließt, ein traditionsreiches Hotel im Ort muss sich schweren Herzens entscheiden dichtzumachen, ein kleiner Bäckerbetrieb findet keine Angestellten mehr: Die Folgen der Corona-Pandemie für Gastronomie, Tourismusgewerbe und Einzelhandel waren vielerorts durch Schließungen schmerzhaft zu spüren. Nicht nur hatten diesen Branchen wirtschaftliche Einbußen schwer zugesetzt, auch das Personal fehlte ihnen. Und Neues zu finden, gestaltete sich schwierig, waren doch Hunderttausende Angestellte in andere Branchen abgewandert. Wie sieht das im Detail aus?

Eine Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter Verwendung von Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) zeigte kürzlich, wohin 216.000 Festangestellte im Jahr 2020 aus derm Gastgewerbe gewechselt sind. Ein enormer Wert, angesichts im Jahresschnitt knapp 800.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmern in diesem Bereich. Die meisten Jobwechsler – etwa 35.000 – zog es demnach in den Verkaufsberuf, etwa an der Supermarktkasse. Rund 27.000 ehemalige Arbeitnehmer aus Gastronomie und Tourismus fingen im Bereich Verkehr- und Logistik an. Beliebte Zielberufe waren auch Lebensmittelherstellung, Reinigungsberufe und Erziehung, so die Studie.

Info Einzelhandel gewinnt Personal hinzu Beschäftigte Nach eigenen Angaben wenig gelitten in der Pandemie hat der Einzelhandel. Die Branche hat derzeit etwa 3,1 Millionen Beschäftige, wie der Handelsverband mitteilt. Man habe ein stabiles Beschäftigungsniveau halten können. Ende 2021 gab es gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 einen Zuwachs von 46.000 Stellen. Mangel Dennoch schlage „natürlich der branchenübergreifende Fachkräftemangel zunehmend auch auf den Einzelhandel durch“, wie ein Sprecher erklärt.

Interessant: In allen Branchen wurden insgesamt weniger Arbeitsverhältnisse beendet als vor der Krise. Politische Maßnahmen wie Kurzarbeit hätten viele Menschen letztlich doch in ihren Jobs gehalten, schlussfolgern die Autorinnen der Studie. Dennoch hätten sich eine Vielzahl umorientiert, angesichts schwacher wirtschaftlicher Aussichten in ihrem Beruf und neuen drohenden Lockdowns.

Wanderungen von ehemals Angestellten des Gastgewerbes auf dem Arbeitsmarkt 2020. Foto: Grafik: Ferl

Zahlen der BA zeigen, welche Berufssegmente im ersten Corona-Jahr im Vergleich zu den zwölf Monaten davor verloren und welche netto hinzugewonnen haben. Während im Vor-Corona-Jahr (März 2019 bis Februar 2020) sich für das Lebensmittel- und Gastgewerbe ein negativer Saldo von 63.000 Beschäftigten ergibt, liegt diese Zahl im Coronajahr (März 2020 bis Februar 2021) mit 158.000 noch mal weitaus höher. Auf der Haben-Seite liegen Berufe wie soziale und kulturelle Dienstleistungen, also etwa Erziehung, Betreuung und Bildung (plus 43.000 im Vor-Corona-Jahr und ein Plus von 50.000 im Corona-Jahr). Auch unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe wie IT-Service oder Werbeagenturen profitierten (bereits vor Corona gab es hier ein Plus von 37.000 Beschäftigten) mit einem Zuwachs im Corona-Jahr von 63.000 Neubeschäftigten.

Ein vergleichsweise klarer Gewinner des Corona-Jahres ist die Verkehrs- und Logistikbranche, die im Vor-Corona-Jahr nur rund 4000 hinzugewann und 2020 gleich 54.000.

Die BA listet auch Zahlen für das Kalenderjahr 2021. Hier ergeben sich noch etwas andere Werte. Gewinnerbranchen waren 2021 zwar ebenfalls unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe (ein positiver Saldo von 69.000 Beschäftigten). Aber auch zum Beispiel der Bereich Recht und Verwaltung gewann stark dazu (plus 47.000). Verlierer, also Branchen die netto einen negativen Saldo vorwiesen, waren wieder die Tourismus- und Hotelbranche (minus 70.000) sowie Lebensmittel- und Gaststättengewerbe (minus 105.000).

Hohe Zugewinne bedeuten nicht, dass es in diesen Branchen nicht auch viele offene Stellen gibt. Im Juli 2022 gab es laut der BA bundesweit 881.000 unbesetzte Stellen. Die meisten Kräfte, 71.000, wurden im Bereich Verkehr und Logistik gesucht (Zuwachs um rund 16 Prozent gegenüber 2021). Knapp dahinter folgt die Branche der Verkaufsberufe (65.000, plus 23 Prozent). Das Gastgewerbe liegt hier nur auf Platz zehn des Rankings mit 36.000 Stellen (plus 36 Prozent).

Die BA beschreibt auch die Fluktuationsraten für die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021. Diese beschreiben den Anteil der begonnen und beendeten Beschäftigungsverhältnisse an den Gesamtbeschäftigten in einem Beruf innerhalb eines Jahres, also vereinfacht gesagt, wie viel Bewegung in einer Branche stattfand. Die höchste Fluktuationsrate wies 2020 wie 2021 der Bereich der darstellenden und unterhaltenden Berufe (Kunst und Kultur) auf. Diese Branche verlor übrigens 2020 rund 7000 Beschäftigte und 2021 netto rund 3000 Beschäftigte. Auf den Plätzen zwei und drei bei der Fluktuation landeten Land-, Forst- und Gartenbauberufe sowie Lebensmittel und Gastgewerbeberufe. Eine auffällige geringe Fluktuation wiesen Berufe in den Naturwissenschaften, Geografie und Umweltschutz, Recht und Verwaltung, sowie Finanzen/Rechnungswesen und IT auf.