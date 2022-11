Hintergrund Was Inflation konkret bedeutet

Warum steigen die Preise derzeit?

Die Inflationsrate in Deutschland beträgt im November 2022 10,4 Prozent. Damit steigt sie weiterhin an. Gründe dafür sind zum einen die steigende Nachfrage. Dabei haben Verbraucher ihr Konsumverhalten mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen verändert und Anschaffungen nachgeholt. Zum anderen gibt es - auch wegen des Krieges in der Ukraine - ein geringeres Angebot. Überall auf der Welt steigen die Produktionskosten, die Lieferketten sind bereits seit Corona gestört. Hinzukommen etwa Rohstoffengpässe aufgrund des Krieges in der Ukraine.