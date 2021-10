Logistikbranche steht unter Druck : Logistik-Kongress (mar)

Leere Supermarktregale wie in London befürchtet die Logistikbranche nicht.

Analyse Berlin Zu wenig Rohstoffe, zu wenig Lkw-Fahrer, erste Engpässe bei Produkten wie Fahrräder, Spielekonsolen und Baustoffen - durch die Corona-Krise steht auch die Logistikbranche erheblich unter Druck. Nun sucht sie nach Auswegen.

Ab diesem Mittwoch trifft sich in Berlin die Logistikbranche zu ihrem dreitägigen Kongress. Das Treffen findet in einer Zeit statt, in der wegen der Corona-Krise Rohstoffe knapp sind und es bereits Lieferengpässe gibt. Wie die Branche mit den Herausforderungen umgehen will – dazu Fragen und Antworten.

Wie wirken sich die Lieferengpässe auf die deutsche und internationale Konjunktur aus?

Vor allem wegen der aktuellen Lieferengpässe der Industrie haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr drastisch gesenkt: Statt 3,7 erwarten sie jetzt nur noch 2,4 Prozent Wachstum in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr war wegen der Corona-Pandemie weltweit die Nachfrage eingebrochen, nun zieht die Weltwirtschaft wieder an, vor allem in Asien. Staus an Häfen und fehlende Containerkapazitäten, die sich noch dazu drastisch verteuert haben, behindern aber die Exporte. Vorprodukte und Rohstoffe fehlen oder sind im Preis stark gestiegen. Der Mangel an Halbleitern belastet etwa die deutsche Autoindustrie. Im kommenden Jahr sollen sich die Engpässe laut der Prognose allmählich wieder auflösen – wenn nicht etwa auch noch politische Interessen den Aufschwung behindern. China könnte Rohstoffe und Vorprodukte für Konkurrenten zurückhalten – oder der russische Präsident Wladimir Putin könnte die Gaszufuhr nach Europa weiter drosseln.

Welche Folgen haben die Lieferengpässe bereits jetzt für die Logistikbranche?

Laut „Bundesvereinigung Logistik“, die den Kongress veranstaltet, machen der Branche vor allem die Verspätungen im Seeverkehr zu schaffen. Dadurch fehlen Container. Industrie und Handel hätten in der Folge das Problem, dass Lieferungen nicht rechtzeitig eintreffen würden und die Produktion nicht erfolgen könne. Bestimmte Produkte fehlen dadurch im Handel. Zugleich gebe es eine erhöhte Nachfrage nach bestimmten Komponenten wie etwa im Chipbereich. Viele Unternehmen, so die Bundesvereinigung, hätten jetzt das Nachsehen, weil die Konjunktur in einigen Teilen der Welt nach den Lockdowns schneller wieder angelaufen sei ist als in Europa.

Kann es eine Situation wie in Großbritannien mit leeren Regalen und langen Schlangen an den Tankstellen auch in Deutschland geben?

„Die Probleme in Großbritannien sind vor allem auf den Brexit und die damit zusammenhängenden Zoll- und Einreisethemen zurückzuführen“, beruhigt ein Sprecher der Bundesvereinigung. Weder in der Produktion noch in den Lieferketten gebe es Anzeichen dafür, dass bei größeren Produktgruppen Lieferausfälle drohten. Betroffen sind derzeit vor allem spezielle Waren wie etwa einzelne Automodelle, Fahrräder, Spielekonsolen oder Baustoffe. Darüber hinaus könnte es bei Weihnachtsdekoration größere Verzögerungen und einem möglichen Engpass zum Jahresende geben.

In Großbritannien fehlen vor allem Lkw-Fahrer. In Deutschland auch?

Eindeutig ja. Bereits heute fehlen nach Angaben des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) 60.000 bis 80.000 Berufskraftfahrer. Den jährlich rund 30.000 Kraftfahrerinnen, die in Rente gehen, stünden nur etwa 17.000 neue Berufseinsteiger gegenüber. Wenn das so bleibt, könnte es laut BGL doch zu einem Kollaps wie in England kommen, allerdings erst in zwei bis drei Jahren. Auch das Bundesverkehrsministerium sieht einen erheblichen Fahrermangel. Bis Ende des Jahrzehnts würden mehr als 185.000 LKW-Fahrer fehlen, haben die Experten des Ressorts berechnet.

Wie reagiert die Branche auf die Probleme?

Mit Kreativität. Derzeit, so die Logistiker, werde vor allem versucht, möglichst viel Fracht zu transportieren. Das geschieht mit unkonventionellen Lösungen. So fliegen seit Beginn der Pandemie viele so genannte „Prachter“, also nicht für den Passagierverkehr genutzte Flugzeuge, bei denen die Fracht in den Passagierbereichen transportiert wird. Auch will man das Image verbessern - und man wirbt offensiv um neues Personal für die oft gut bezahlten Arbeitsplätze in der Branche.

Ist der Klimaschutz für die Logistikbranche eine besondere Herausforderung?

Ja, wie für viele andere Wirtschaftszweige auch. Das Thema, so die Bundesvereinigung Logistik, sei mittlerweile bei allen Unternehmen angekommen. Nur: Alternative Antriebstechnologien wie E-Motoren oder Wasserstoffantriebe seien noch nicht ausreichend markttauglich für den Güterverkehr. Auch gewinne die Verlagerung von Transporten auf die Schiene seit Jahren nicht an Fahrt, weil für mehr Kapazitäten eine umfassende Digitalisierung sowie zusätzliche Trassen notwendig seien, so ein Sprecher. Darüber hinaus beklagt die Branche, dass die Instandsetzung und der Neubau von Verkehrswegen unter viel zu langen Planungs- und Genehmigungsverfahren leide. Auch die Realisierung dauere dann zu lange.

