Kostenpflichtiger Inhalt: Glyphosat-Klagen : Monsantos Ex-Chef Hugh Grant soll aussagen

Ex-Monsanto-Chef Hugh Grant soll wegen Glyphosat aussagen. Foto: dpa

Auch in Deutschland hat Bayer Ärger vor Gericht: Hier verklagen Netzbetreiber die Industrie wegen der Ökostrom-Umlage. Derweil kündigt Bayer an, dass man bis 2030 klimaneutral sein und nur noch auf Ökostrom setzen will.