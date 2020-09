Neue Corona-Schutzverordnung : Handel hofft auf Umsatzschub vor Weihnachten

Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Der NRW-Einzelhandel hat seit März viel Umsatz verloren. Auch ein Landeserlass zur Sonntagsöffnung half nicht, weil die Gewerkschaft Verdi in vielen Fällen erfolgreich dagegen klagte. Jetzt soll die neue Schutzverordnung helfen.

Von Georg Winters

Nach der Vorstellung der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes durch NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann hofft der nordrhein-westfälische Einzelhandel auf einen Umsatzschub durch die vom Land geplanten Regeln für Sonntagsöffnungen in der Branche. Nach Paragraf 11 Absatz 3 der neuen Verordnung sollen die Geschäfte an den vier Sonntagen vor Weihnachten (29. November, 6. Dezember, 13. Dezember und 20. Dezember) sowie am 3. Januar jeweils von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen – „um die Besucherströme im Vor- und Nach-Weihnachtsgeschäft zu entzerren und damit das Infektionsrisiko zu senken“, wie NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bereits am Morgen im Wirtschaftsausschuss des Landes gesagt hatte.

Ob diese Regelung vor Gericht mehr Bestand hat als der Erlass des Pinkwart-Ministeriums aus dem Juni? Der frühere Erlass, der am Mittwoch aufgehoben wurde, hatte vorgesehen, dass Händler an vier Sonntagen im Jahr öffnen dürfen, um einen Teil der in der Corona-Krise erlittenen Umsatzverluste auszugleichen. Dies hatte viele Kommunen zu einer Verordnung veranlasst, die Sonntagsöffnung entsprechend möglich zu machen. Dagegen hatte wiederum die Gewerkschaft Verdi vor dem Oberverwaltungsgericht NRW in Münster geklagt – in vielen Fällen erfolgreich. Binnen vier Wochen hatte das OVG in 15 Fällen gegen die Kommunen entschieden. Begründung: Die erlittenen Verluste seien kein ausreichender Grund, den in der Verfassung verankerten Anspruch auf Sonntagsruhe auszuhebeln. Sechs weitere Klagen gegen geplante Veranstaltungen unter anderem in Neuss, Duisburg und Essen sind nach Angaben des Gerichts noch nicht entschieden. In anderen Städten hatten die kommunalen Verantwortlichen ihre Verordnung zurückgezogen.

Nach dem geltenden Ladenöffnungsgesetz muss ein konkreter Anlass gegeben sein, damit die Geschäfte sonntags öffnen dürfden – also beispielsweise ein Stadtfest. Aber auch in solchen Fällen ist eine geplante Öffnung teils an Verdi-Klagen gescheitert, beispielsweise in Dormagen und Grevenbroich. Dort hätten die Ausrichter versucht, die jeweilige Veranstaltung auf ein kleineres Maß zurückzufahren, um das Infektionsrisiko zu begrenzen, sagt NRW-Handelsverbandsexperte Peter Achten. Dagegen habe Verdi genauso geklagt, diesmal mit dem Argument, die Veranstaltung sei zu klein, um eine Sonntagsöffnung der Geschäfte zu rechtfertigen.

Die Rolle der Gewerkschaft ist aus Sicht anderer Beteiligter die des bösen Buben. „Wir haben auch bei den Kirchen viel Bereitschaft gefunden für unsere Ausnahmeregelung in der Pandemie“, so Minister Pinkwart. Aber mit Verdi sei nach dem Erlass aus dem Juni keine gemeinsame Lösung gefunden worden. „Wir müssen uns jetzt aufeinanderzubewegen“, forderte der FDP-Politiker. Der Handel dürfe nicht so sehr unter Druck geraten, „dass wir zu Jahresbeginn eine Welle an Insolvenzen erleben müssen“. Seit März sei etwa die Hälfte der geplanten verkaufsoffenen Sonntage ausgefallen.