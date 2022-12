Mobil, flexibel und vor allem glücklich So will die Generation Z arbeiten

Lara Akinci weiß genau, was Ältere über ihre Generation sagen. Die 20-Jährige hört es, wenn sie im Bus sitzt oder in der Stadt unterwegs ist. „Letztens erst habe ich zufällig eine Unterhaltung mitbekommen, in der es hieß, wir wüssten nicht zu schätzen, wie gut wir es haben. Und dass wir sehr fordernd wären“, sagt sie. Akinci, die in Mönchengladbach eine Ausbildung zur Krankenpflegerin macht, kann das nur bedingt nachvollziehen.