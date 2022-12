Generation Z, Millenials, Boomer - Wofür steht das eigentlich?

Boomer

Der Begriff Boomer wird häufig verwendet, wenn es um ältere Menschen mit wenig Bezug zu aktuellen Trends geht. Tatsächlich bezeichnet er Menschen, die in der Phase des „Baby-Booms“, also zwischen 1950 und 1970, geboren wurden. Angehörige der Generationen Y und Z verwenden gelegentlich die Aussage "Ok Boomer", um die veralteten Ansichten ihrer Eltern zu kritisieren.