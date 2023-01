Faktencheck zu Gehältern, Renten und Pensionen Beamte und Angestellte – Wer hat es besser?

Um die neuen Kinderzuschläge für Beamte in Nordrhein-Westfalen gibt es viel Ärger. Der Deutsche Richterbund hat eine Klage angekündigt. Angestellte und Rentner wiederum kritisieren die aus ihrer Sicht großen Privilegien der Beamten. Wer verdient also was? Und was gibt es im Ruhestand? Ein Vergleich.