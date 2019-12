Das Buch beginnt am 20. Februar 1933: Zum Treffen mit Hitler kommen 24 Industrie-Vertreter zusammen, um über Unterstützung für die nationalsozialistische Politik zu beraten: Bayer, BASF, Siemens, Allianz und natürlich Krupp. Eines der vielen Hinterzimmer der Macht, in denen braune Geschichte geschrieben wurde, auf banale und brutale Art. Der französische Autor Vuillard nimmt den Leser mit in andere Hinterzimmer, wo der „Anschluss“ von Österreich verabredet wurde. Er berichtet von Pannen wie dem Panzerstau und lachhaften Versuchen der NS-Propaganda, das zu vertuschen. Der schmale, ausgezeichnete Band ist kein Sachbuch, sondern ein Roman, hart an den Fakten, satirisch in den Dialogen, entlarvend in der historischen Botschaft.

Die Tagesordnung, Éric Vuillard, Matthes & Seitz Berlin, 128 Seiten, 18 Euro