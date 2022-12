Vierschanzentournee 2022/23 Unsere Tipps für die K.o.-Duelle der deutschen Springer in Oberstdorf

Alle sieben deutschen Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf qualifiziert. Am Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) treten die deutschen Athleten wie gewohnt in K.-o.-Duellen an. Wer springt gegen wen und wie tippt die Redaktion den Ausgang?