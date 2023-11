Weltcup-Disziplinen Das sind die Disziplinen in der Nordischen Kombination

Traditionelles Einzelrennen

Die Kombinierer springen zunächst von der Schanze (Normal- oder Groß-) und messen sich anschließend in einem 15-km-Langlauf.

Beim Sprunglauf, der aus zwei Durchgängen besteht, erhalten die Sportler Punkte auf Grundlage der Haltung und der Weite des Sprungs. Aus diesen Sprüngen, bzw. den erhaltenen Punkten, werden Laufrückstände berechnet.

In den Zeitabständen starten die Athleten in den Langlauf - der beste Springer darf als Erster starten. Seit 2006 aber dürfen nach dem Sprunglauf nur noch die 35 besten Springer zum Langlauf antreten.

Bei sehr großen Zeitrückständen kann es zu sogenannten Wellenstarts kommen, bei denen mehrere Läufer gleichzeitig starten, wobei die Unterschiede rechnerisch erhalten bleiben.

Wer die Ziellinie zuerst überquert, gewinnt.